Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: 5 yaralı - Son Dakika
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Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: 5 yaralı

07.04.2022 20:57
Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: 5 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu düşünülen bir kişi, eline aldığı bıçakla dehşet saçtı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu düşünülen bir kişi, eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Bir kişiyi boğazından bir kişiyi göğsünden 3 kişiyi de sırtından bıçaklayan gözü dönmüş şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Z.V.P. (21) isimli kişi, iddiaya göre yoldan geçen vatandaşlardan para istedi. Esnaflardan da para isteyen genç son girdiği dükkandan da reddedilince bıçağını çıkartarak dükkandaki bütün müşterilere çıkması gerektiğini söyledi. Dükkan sahibi ile sözlü münakaşa yaşayan gözü dönmüş şahış bir anda dükkan sahibi A.G.'yi boğazından bıçakladı. Dükkanda çalışan bir başka kişi olan A.G.'yi de göğsünden bıçaklayan saldırgan dışarı çıkarak vatandaşlara saldırdı. Esnafların sopa ile müdahale etmek istediği şüpheli daha sonra Y.D., M.K. ve A.T.'yi de bıçaklayarak kaçmak istedi. Polisin kısa süre içerisinde müdahale ettiği şüpheli Z.V.P. ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bir polis ise kargaşa sırasında elinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ekrem Keser/ İHA)

Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: 5 yaralı
Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: 5 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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