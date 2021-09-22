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Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz

22.09.2021 11:07

Adana'da yıllardır uyuşturucu bağımlısı olan 26 yaşındaki genç, ailesine hayatı zindan etti. Uyuşturucu parası için 80 yaşındaki babaannesini ve annesi darbeden genç, ailesinin şikayeti üzerine bir süre hapis yattı. Hapisten çıkınca ailesini tehdit etmeye devam eden genç için uzaklaştırma kararı alınırken anne yaşadıklarını anlatarak, "Oğlum olduğu için çok karmaşık duygular içindeyim. Çok korkuyorum. Uzaklaştırma aldı ancak can güvenliğimiz yok. Bizi öldürmesinden korkuyoruz" dedi.

Adana'da yaşayan 45 yaşındaki Arzu Toprak ve 50 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Ali Toprak çiftinin 26 yaşındaki büyük oğlu M.T. 13 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı oldu. Bir süre sonra da anne ile oğlu arasında uyuşturucu kullanmasından dolayı problemler başladı.

UYUŞTURUCU PARASI İÇİN 80 YAŞINDAKİ BABAANNESİNİ DARBETTİ

M.T. annesinden her gün para isteyip uyuşturucu aldığı için aralarında tartışmalar çıktı. M.T., büyüyünce annesini ve 80 yaşındaki babaannesi Gülsevim Nalsaç'ı darbetmeye başladı.

Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören annenin acı feryadı: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
Gülsevim Nalsaç

BİR SÜRE HAPİS YATTI, ÇIKINCA AİLESİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Anne Toprak, oğlunun kendisini ve babaannesini darbetmesi üzerine polise şikayette bulundu. Bu nedenle uzaklaştırma verilen M.T.. bir süre cezaevinde de yattı. Ancak M.T., cezaevinden çıkınca tekrar eve gelip yine annesinden uyuşturucu parası alıp onları darbedip ölümle tehdit etmeye devam etti.

Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören annenin acı feryadı: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
Anne Arzu Toprak

SON OLARAK EVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI

İki gün önce de annesiyle eve gelen arkadaşı nedeniyle tartışan M.T., annesi ve babaannesini darbetti. Babaannenin iki kolu da darp sonucu morardı. Anne polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan M.T. adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.T., annesine ve babaannesine yaklaşmama ile evden uzaklaştırma cezası aldı.

''BİZİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYORUZ''

Anne Arzu Toprak, oğlu tarafından defalarca kez darbedildiğini, 80 yaşındaki babaannesini de darp ettiğini belirterek, "Biz bu beladan kurtulamıyoruz. Ben artık şikayet sayımı hatırlamıyorum. 13 yaşından bu yana uyuşturucu kullanıyor, o günden bu güne huzurumuz kalmadı. Bizi sürekli darp ediyor. Oğlum olduğu için çok karmaşık duygular içindeyim. Çok korkuyorum. Uzaklaştırma aldı ancak can güvenliğimiz yok. Bizi öldürmesinden korkuyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Babaanne Gülsevim Nalsaç ise gelinine bir şey yapmaması için torununu durdurmaya çalıştığını ancak kendisini da darp ettiğini söyledi.

Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz - Son Dakika
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