Uyuşturucu Hükümlüsü Kadın Yakalandı

Sakarya'da hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu kadın hükümlü yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şube ekiplerince çalışma yürütüldü.

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden araç, Anadolu Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde şüphe üzerine bir kadının detaylı incelemesinde Güney Afrika uyruklu Y.V. (40) olduğu belirlendi.

Yapılan parmak izi çalışmasında Y.V'nin İstanbul'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı tespit edildi.

Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Y.V. işlemlerinin sonra cezaevine teslim edildi.