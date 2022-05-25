Uyuşturucu için anlaştığı kişinin "limon tuzu" sattığı iddiasıyla polise başvurdu - Son Dakika
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Uyuşturucu için anlaştığı kişinin "limon tuzu" sattığı iddiasıyla polise başvurdu

25.05.2022 19:46
Uyuşturucu için anlaştığı kişinin "limon tuzu" sattığı iddiasıyla polise başvurdu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, kendisine uyuşturucu temin eden şüpheli tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, kendisine uyuşturucu temin eden şüpheli tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, polis merkezine başvuran H.Ç, yaklaşık 1,5 yıl uyuşturucu kullandığını belirtti.

H.Ç, 3 aydır uyuşturucu kullanmadığını ifade ederek, internetten mesajlaştığı Ç.K.Y. ile metamfetamin satın almak üzere anlaştığını öne sürdü.

Bu kişiyle buluşup 200 liraya madde aldığını ancak tadına baktığında bunun "limon tuzu" olduğunu ileri süren H.Ç, kendisini dolandırdığı iddiasıyla Ç.K.Y'den şikayetçi oldu.

H.Ç'ye "uyuşturucu kullanmak"tan işlem yapıldığı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Uyuşturucu, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

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