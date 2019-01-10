Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında Metruk Yapılar Yıkıldı

Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında Metruk Yapılar Yıkıldı

5 dakika önce

Kozluk ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 22 metruk yapı yıkıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında Metruk Yapılar Yıkıldı, System.String[]
Kozluk ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 22 metruk yapı yıkıldı.

Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son iki yılda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 30 operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda 63 kişinin yakalandığını, 8 kilogram esrar ele geçirildiğini bildiren Bilici, uyuşturucuyla mücadele konusunda hayata geçirdikleri projeyle madde bağımlısı gençleri rehabilite ederek topluma kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Uyuşturucu bağımlılarının özellikle metruk mekanları seçtiğini ifade eden Bilici, bu nedenle metruk yapıların yıkımının gerçekleştirildiğini aktardı.

Bilici, uyuşturucuyla mücadele konusunda her türlü engeli ortadan kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3'üncü Kez Dava Açıldı

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:22:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında Metruk Yapılar Yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]