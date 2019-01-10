Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında Metruk Yapılar Yıkıldı

Kozluk ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 22 metruk yapı yıkıldı.

Kozluk ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 22 metruk yapı yıkıldı.



Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son iki yılda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 30 operasyon yapıldığını belirtti.



Operasyonlarda 63 kişinin yakalandığını, 8 kilogram esrar ele geçirildiğini bildiren Bilici, uyuşturucuyla mücadele konusunda hayata geçirdikleri projeyle madde bağımlısı gençleri rehabilite ederek topluma kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.



Uyuşturucu bağımlılarının özellikle metruk mekanları seçtiğini ifade eden Bilici, bu nedenle metruk yapıların yıkımının gerçekleştirildiğini aktardı.



Bilici, uyuşturucuyla mücadele konusunda her türlü engeli ortadan kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

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