Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.Ş.C. (27) isimli şahıs Fatih Mahallesi Şehit Mahmut Önder Caddesi üzerinde yakalandı. Şahsın üzerinden folyoya sarılı 54 fişek halinde bonzai ele geçirildi. İkametinde yapılan aramada da 276 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


İlç Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkartılan S.Ş.C. mahkemece tutuklanarak Bafra Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
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