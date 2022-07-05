Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi "sualtı dronu" - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi "sualtı dronu"

05.07.2022 13:16
Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi "sualtı dronu"

İspanyol polisi, Fas'tan deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı için üretilen ve 200 kilograma kadar uyuşturucu taşıyabilen 3 sualtı dronu ele geçirdi.

İspanyol polisi, Fas'tan deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı için üretilen ve 200 kilograma kadar uyuşturucu taşıyabilen 3 sualtı dronu ele geçirdi.

İspanya polisi yürüttüğü 14 aylık operasyon sonucunda, Fas'tan İspanya'ya Cebelitarık Boğazı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığında kullanılmak üzere sualtı dronları üreten bir çetenin çökertildiğini duyurdu. Cadiz, Malaga ve Barselona'da 8 kişinin gözaltına alındığı, aralarında gerekli teknik bilgiye sahip nitelikli helikopter pilotu olan bir baba ve oğlunun bulunduğu belirtildi. Uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan sualtı dronlarına ilk kez el konulduğu belirtilerek, "Bu cihazlar, uyuşturucu kaçakçılarının büyük miktarlarda uyuşturucuyu Cebelitarık Boğazı üzerinden uzaktan taşımasını mümkün kılıyor" denildi. Dronların yapıldığı depoya gerçekleştirilen baskında 200 kilograma kadar uyuşturucu taşıyabilen 3 sualtı dronu ele geçirildiği, birinin yapımının tamamlandığı, 2'sinin ise yapım aşamasında olduğu kaydedildi. Yapımı tamamlanan sualtı dronunun kokain kaçakçılığında kullanılmak üzere Fransız bir çeteye teslim edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Sualtı dronlarında GPS (navigasyon) sistemi bulunduğu, dünyanın herhangi bir yerinden uyuşturucu tacirleri tarafından çalıştırılabildiği ifade edildi. Özellikle uyuşturucu taşımaya yönelik çok çeşitli hava, kara ve deniz araçları yapımında uzmanlaştığı ifade edilen çete üyeleri, araçları Danimarka, İtalya, Fransa ve İspanya'daki suç örgütlerine tedarik etmekle suçlanıyor.

Operasyonda ayrıca büyük miktarda uyuşturucu, 157 bin 300 eurodan fazla nakit para ve 6 insansız hava aracı ele geçirildi. - MALAGA

YORUMLAR
500
İspanya Polisi, uyuşturucu kaçırmakta kullanılan insansız denizaltı yakaladı İspanya Polisi, uyuşturucu kaçırmakta kullanılan insansız denizaltı yakaladı Cezayir milli petrol şirketi gaz fiyatlarını gözden geçirme kararı aldı Cezayir milli petrol şirketi gaz fiyatlarını gözden geçirme kararı aldı
Kaynak: İHA

Cebelitarık Boğazı, İspanya, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi 'sualtı dronu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Erol Evcil'den savunma: Devleti dolandırma niyetim yoktur, sadece vergi borcum vardır
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:24:28. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi "sualtı dronu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement