Uyuşturucu Kullanımından Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde B.C., isimli şahsın uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
