Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan iki çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklanırken biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda 83.73 gram esrar maddesi, 15.96 gram esrar tohumu, 0.48 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 14 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 160 lira le geçirildi. - BALIKESİR