Uyuşturucu maddeyi çatı katına saklayan 2 şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu maddeyi çatı katına saklayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Sancaktepe'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda skunk ve Hint kenevirinin çatı katına gizlendiği ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Sancaktepe'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada uyuşturucu maddenin çatı katına gizlendiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ilçeye bağlı Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi üzerindeki bir evde uyuşturucu madde saklandığı yönünde bilgi alındı.

Tespit edilen eve önceki gün operasyon düzenlendi. Söz konusu adrese gerçekleştirilen

operasyonda Mustafa Enes K. ve Uğur Y. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve vin çatı katında yapılan aramalarda, 365 gram skunk maddesi, 35 gram Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait mermiler, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 695 lira para ele geçirildi.

Baskında yakalanan şahısların, uyuşturucu maddeleri evin çatı katına sakladıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınıp sorgulanan 2 şüpheli, dün adliyeye sevk oldu. Zanlılar, sevk edildikleri adli

makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon polis kameralarına da yansıdı. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çatı katında arama görüntüleri yer aldı. Aramalarda, uyuşturucu maddelerin çatı katına gizlendiği görüntüler yer aldı.