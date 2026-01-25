Uyuşturucu Operasyonlarında 1,7 Milyar TL Değerinde Ele Geçirme - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonlarında 1,7 Milyar TL Değerinde Ele Geçirme

25.01.2026 10:29
Ticaret Bakanlığı, gümrük kapıları ve havalimanlarında 1,7 milyar TL değerinde uyuşturucu yakaladı.

TİCARET Bakanlığı, bu yıl gümrük kapıları ve havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yılın ilk günlerinden itibaren ülke genelinde yürütülen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 378,9 kilogram esrar, 117,4 kilogram sentetik hap, 225,5 kilogram metamfetamin, 280 bin metadon hap, 7,6 kilogram afyon sakızı, 3,1 kilogram kokain olmak üzere toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler, imha edildi. Olayda gözaltına alınan şüpheliler ise adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan Gümrükler Muhafaza ekiplerinin geçen yıl 33,6 ton miktarında ve 44,9 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalamalarına imza attığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

