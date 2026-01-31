Hayrabolu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahya Mahallesi'nde Ü.Ü'nün evinde arama yaptı.
Aramada uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.B.L'yi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?