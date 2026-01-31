Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

31.01.2026 10:41
Hayrabolu ve Süleymanpaşa'da uyuşturucu ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Hayrabolu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahya Mahallesi'nde Ü.Ü'nün evinde arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.B.L'yi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

