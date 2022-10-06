Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükdere Mahallesi'nde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışma sonucu yakalanan 1 şüphelinin yapılan üst aramasında, 113,38 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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