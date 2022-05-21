Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

21.05.2022 09:32
Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin bir araçta yaptıkları aramada 121,38 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin bir araçta yaptıkları aramada 121,38 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda; Gaziantep'ten sentetik uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı bilgisini aldı. Çalışmanın kapsamını genişleten narkotik ekipleri, uyuşturucu maddenin taşınacağı otomobil ve şahıslarla ilgili gerekli bilgilere ulaştı. İçinde uyuşturucu ve 3 şahsın bulunduğu otomobil, Çeçenistan Caddesi'nde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 121,38 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Daha sonra Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusundan ardından Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden M.Y. tutuklanırken; A.T. ve Ö.K. adlı şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Elbistan, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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