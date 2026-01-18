Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı

(ANKARA) - İspanya tarafından Atlantik Okyanusu'nda Türkiye merkezli bir şirkete ait olduğu öne sürülen gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen başlatılan soruşturma kapsamında 6 ilde 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İspanya polisi ve donanması tarafından Atlantik Okyanusu'nda Türkiye merkezli bir şirkete ait gemiye düzenlediği operasyonda 10 ton kokainin ele geçirildiği" yönündeki haberlerin ardından re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 13 mürettebattan 4'ünün Türk vatandaşı olduğu hatırlatılarak, soruşturma kapsamında İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da 1'er olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamda Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassrı, Semra Almassrı, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab isimli şüphelilerin "örgüt kurma, uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçlarından gözaltına alındığını" duyuran başsavcılık, 3 şüphelinin ise yurt dışında firari olduğunu, haklarınında yakalama kararı çıkartıldığını belirtti.

Başsavcılığın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Soruşturmamız kapsamında şüpheli olarak bulunan, söz konusu gemide mürettebat olan Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya, Atanur Ateş'in İspanyada tutuklu oldukları tespit edilmiştir.

Şüpheliler Çetin Gören, Ahmed Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen el koyulmuştur. El koyma kararı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."