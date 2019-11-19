Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kentte uyuşturucu ticareti ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.N.A, O.O, H.B.D, A.K, M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla, A.A. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli S.K. ve N.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı 4 aylık eşini kazakla boğarak öldürdü
Gözaltına alınan İSPARK değnekçileri, dakikalar 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:38:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]