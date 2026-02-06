Uyuşturucu Operasyonunda Firari Yakalandı

AAYDIN'ın Efeler ilçesinde 3,5 ay önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda aranan firari şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Efeler ilçesinde geçen 22 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda, Mert Uysal (25) ve Osman Nuri Türkmen (23), yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreste yapılan aramalarda 11 kilo skunk, 300 gram kokain, 50 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Uysal ve Türkmen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüpheliler, ifadelerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Baran Kılıçarslan'a ait olduğunu öne sürdü. Bu gelişme üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Kılıçarslan, olayın ardından kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yaklaşık 3,5 ay sonra yakalanan Baran Kılıçarslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kılıçarslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kılıçarslan'ın cezaevine sevki sırasında, "Amca, var mı bir isteğin?" şeklindeki sözleri dikkat çekti.