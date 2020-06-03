Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, narkotik köpeği "Lady"nin de yer aldığı aramalarda 0,62 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu kullanmak için camdan yapılmış 2 aparat ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğer zanlı ise emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.