Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı

7 saat önce

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktıBOLU'da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda kaldığı evde 552 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüphelinin cinayet suçundan kaldığı cezaevinden bir süre önce firar ettiği ortaya çıktı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı

BOLU'da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda kaldığı evde 552 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüphelinin cinayet suçundan kaldığı cezaevinden bir süre önce firar ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.Ç.K.(31) isimli şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 552 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan A.Ç.K. gözaltına alındı.

CİNAYET SUÇUNDAN KALDIĞI AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Şüphelinin yapılan kontrolde Eskişehir'de kaldığı açık cezaevinden firar ettiği de ortaya çıktı. 'Kasten Öldürme' suçundan kaldığı kapalı cezaevinden bir süre önce açık cezaevine gönderildiği öğrenilen şüphelinin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı. A.Ç.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
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