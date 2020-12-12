Uyuşturucu sevkiyatında dikkati çekmemek için araçta basın kartı bulunduran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu sevkiyatında dikkati çekmemek için araçta basın kartı bulunduran 2 şüpheli yakalandı

12.12.2020 12:13
Uyuşturucu sevkiyatında dikkati çekmemek için araçta basın kartı bulunduran 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'dan aldıkları uyuşturucuyu Konya'ya sevk ederken dikkati çekmemek için aracın camına araç basın kartı yerleştiren 2 şüpheli, Konya'da kovalamaca sonrası yakalandı.

Antalya'dan aldıkları uyuşturucuyu Konya'ya sevk ederken dikkati çekmemek için aracın camına araç basın kartı yerleştiren 2 şüpheli, Konya'da kovalamaca sonrası yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, 06 AN 963 plakalı otomobili, Konya-Antalya kara yolunda durdurmak istedi.

Ancak polisin "dur" ikazına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Şüpheliler Hakan N. ve Ahmet A, kovalamacanın ardından Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde kaza yapınca gözaltına alındı.

Polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 36 gram eroin, iki basın kartı ile bir dernek kartı ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu sevkiyatında dikkati çekmemek için araçta basın kartı bulunduran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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