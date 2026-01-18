Uyuşturucu Soruşturmasında Nazlıcan Taşkın Tutuklandı - Son Dakika
Uyuşturucu Soruşturmasında Nazlıcan Taşkın Tutuklandı

18.01.2026 00:25
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Nazlıcan Taşkın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün sevk edildiği adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlanan Taşkın'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taşkın, yeniden İstanbul Adliyesine getirildi.

Sulh ceza hakimliği, Taşkın'ın tutuklanmasına karar verdi.

13 şüpheli tutuklanmıştı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye götürülmüştü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah ve Nazlıcan Taşkın, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Burak Doğan, Mert Ayaydın, Merve Duran, Bade Nogay ve Çağla Boz ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlik, Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Bu arada, şüpheli Nazlıcan Taşkın, adliyedeki işlemleri sırasında hastaneye kaldırıldığı için hakimlik sorgusu yapılamamıştı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

