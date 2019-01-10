Uyuşturucu Taciri İki Sanığa 12.5'ar Yıl Hapis
20 dakika önce
Kayseri'de polis ekiplerince yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan iki sanığa suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis, 25'er bin TL adli para cezası verildi.
Kayseri
'de polis ekiplerince yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan iki sanığa suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis, 25'er bin TL adli para cezası verildi.
12 Nisan 2018'de Melikgazi
ilçesi Battalgazi
Bulvarı Selçuklu
Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi sonrası iki ayrı olayda uyuşturucu kullanıcılarına uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüpheliler İ.T. ve E.S.'yi yakaladı. Şüpheliler üzerinde ve araçlarında yapılan aramada alüminyum folyonun yanı sıra 1 gram bonzai, 0.53 gram metamfetamin, 0.30 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar İ.T.(29) ile E.S.(29) ve avukatları hazır bulundu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:07 Kaynak: İHA
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