Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama - Son Dakika
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Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz\'den ilk açıklama
08.06.2026 22:56
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Ünlülere yönelik soruşturmada uyuşturucu test sonucu 'pozitif' çıkan şarkıcı Mabel Matiz, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Adli Tıp Kurumu raporunun aksine aynı gün bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı ve negatif çıkan test sonucunu da paylaşan Matiz, "Ortada mutlaka bir yanlışlık var" dedi.

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Mabel Matiz, Adli Tıp Kurumu’na verdiği örneklerin ardından serbest bırakılmıştı. Bugün açıklanan test sonuçlarına göre, ünlü şarkıcının idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı.

BAĞIMSIZ TESTİ KANIT GÖSTERDİ

Söz konusu gelişmenin ardından Matiz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille reddetti. 40 yaşındaki şarkıcı, Adli Tıp Kurumu raporunun aksine aynı gün bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı ve negatif çıkan test sonucunu da kamuoyuyla paylaştı.

<a class='keyword-sd' href='/uyusturucu/' title='Uyuşturucu'>Uyuşturucu</a> test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

"ORTADA MUTLAKA BİR YANLIŞLIK VAR"

Matiz, paylaşımında, "Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük üzüntü ve şaşkınlıkla öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var" ifadelerini kullanarak adli raporun hatalı olduğunu savundu.

“BU HATANIN DA EN KISA SÜREDE DÜZELTİLECEĞİNDEN EN UFAK ŞÜPHEM YOK”

Matiz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı. Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok."

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

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Son Dakika Mabel Matiz Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fatih mazlum fatih mazlum:
    He ya he devletin resmi kurumuna inanmayiz da ozel labarotuardan aldigin sonuca inaniriz bu da yeni moda oldu 0 0 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    bir miktar ödeme yapmalısınız sadece,sistem böyle işliyor belli ki. Yeni türkiye denmişti ya hani o işte ?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama - Son Dakika
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