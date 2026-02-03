Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.K'nin (24) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin adresine düzenlenen baskında 93 gram kokain, 40 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
