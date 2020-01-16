Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Edirne'de, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında valilikte yapılan toplantıda, uyuşturucu ve bağımlılığa karşı mücadelede yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar şöyle açıklandı:

"Metruk binaların tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirilerek yürütülen iş ve işlemlerin değerlendirilmesi. Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi. Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, entegrasyonu sağlanamayan okullarda ise güvenlik kameraları kurulmasına ilişkin son durumun ele alınması.

Okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamaların değerlendirilmesi, özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe ve benzeri yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmaların kontrol edilmesi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin ele alınması, gençlerimizi etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gözden geçirilmesi."

Toplantıya, Edirne Belediye Başkan Vekili Yaver Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, İlçe kaymakamları, ilgili kurum müdürleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.