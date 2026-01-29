Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, S.A.G'nin (46) Doğanay Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Aramalarda 17 bin 460 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.