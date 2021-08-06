"Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında Edremit'te birim oluşturuldu - Son Dakika

Balıkesir Valiliğince hazırlanan ve 17 kuruluş tarafından desteklenen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında Edremit ilçesinde de bir birim oluşturuldu.

Proje kapsamından oluşturulan birimi ziyaret eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, burada incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Vali Yardımcısı Mithat Gözen, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Halk Sağlığı Başkan Vekili Yakup İmren, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül, Uyuşturucuyla Mücadele Projesinde görevli doktor, psikolog ve sosyal çalışmacılar katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Şıldak, uyuşturucunun yeniçağda toplumların en büyük sosyal hastalıklarından biri olduğunu ifade etti.

Şıldak, vatandaşları bu tür çalışmalarla kazanmak istediklerini belirterek, "Proje sayesinde bu kişiler toplumda hor görülürken saygın birer vatandaş haline geldi. Bu projenin örnek proje olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanlığı da uygulamaları yakından takip ediyor." dedi.