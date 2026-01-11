Uzak Şehir'de Duygusal Anlar - Son Dakika
Uzak Şehir'de Duygusal Anlar

11.01.2026 15:19
Alya'nın yere yığılması ve Demir'in karanlık planları izleyicileri etkisi altına alacak.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle seyirciyi gözyaşına boğacak. Alya'nın Cihan'a sarılırken yere yığılması izleyicilerin yüreğini ağzına getirecek.

DEMİR'İN KARANLIK PLANLARI

Duygusal tanıtımda Demir'in Zerrin'e söylediği, 'O mezarda yatan çocuk senin çocuğun değil' sözleri büyük yankı uyandırıyor. Bu çarpıcı cümle, Demir'in Zerrin'e karşı yeni ve tehlikeli bir plan içinde olduğunun sinyallerini verirken, geçmişte yaşananların yeniden sorgulanmasına neden oluyor.

ALYA'NIN ÇARESİZLİĞİ

Sadakat'in Boran'la birlikte yaptığı plan, Alya'yı bulunduğu yerden gitmeye mecbur bırakıyor. Alya'nın çaresizliği ve yaşadığı duygusal yıkım, tanıtımın en dokunaklı anları arasında yer alıyor.

ALYA KANLAR İÇİNDE YERDE

Tanıtımın en çarpıcı sahnesi olan Alya'nın, Cihan'a sarıldıktan hemen sonra kanlar içinde yere yığılması, 'Alya'ya ne oldu?' sorusunu beraberinde getiriyor.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Uzak Şehir, Televizyon, Magazin, Medya

Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
