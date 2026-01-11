Uzak Şehir\'de Duygusal Anlar

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle seyirciyi gözyaşına boğacak. Alya'nın Cihan'a sarılırken yere yığılması izleyicilerin yüreğini ağzına getirecek.

DEMİR'İN KARANLIK PLANLARI

Duygusal tanıtımda Demir'in Zerrin'e söylediği, 'O mezarda yatan çocuk senin çocuğun değil' sözleri büyük yankı uyandırıyor. Bu çarpıcı cümle, Demir'in Zerrin'e karşı yeni ve tehlikeli bir plan içinde olduğunun sinyallerini verirken, geçmişte yaşananların yeniden sorgulanmasına neden oluyor.

ALYA'NIN ÇARESİZLİĞİ

Sadakat'in Boran'la birlikte yaptığı plan, Alya'yı bulunduğu yerden gitmeye mecbur bırakıyor. Alya'nın çaresizliği ve yaşadığı duygusal yıkım, tanıtımın en dokunaklı anları arasında yer alıyor.

ALYA KANLAR İÇİNDE YERDE

Tanıtımın en çarpıcı sahnesi olan Alya'nın, Cihan'a sarıldıktan hemen sonra kanlar içinde yere yığılması, 'Alya'ya ne oldu?' sorusunu beraberinde getiriyor.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.