Viranşehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Mehmet Arslan, savunmasında suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söyledi. Savcı ise mütalaasında sanık Arslan hakkında müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Kaynak: DHA

Mehmet Arslan, Viranşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uzaklaştırma kararının bittiği gün dini nikahla yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

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