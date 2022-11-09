Uzaklaştırma kararının bittiği gün dini nikahla yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
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Uzaklaştırma kararının bittiği gün dini nikahla yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis

09.11.2022 14:15
Uzaklaştırma kararının bittiği gün dini nikahla yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, uzaklaştırma kararının bittiği gün, dini nikahla birlikte yaşadığı Hülya Elkoca'yı (42) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Arslan (59), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, uzaklaştırma kararının bittiği gün, dini nikahla birlikte yaşadığı Hülya Elkoca'yı (42) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Arslan (59), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hülya Elkoca, 7 yıldır birlikte yaşadığı, çocuğunun babası Mehmet Arslan'dan kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Arslan hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Mehmet Arslan, uzaklaştırma kararının bittiği gün, 22 Mayıs 2022 tarihinde Yenişehir Mahallesi'ndeki evde tartıştığı Hülya Elkoca'yı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Arslan hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Viranşehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Mehmet Arslan, savunmasında suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söyledi. Savcı ise mütalaasında sanık Arslan hakkında müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Mehmet Arslan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Kaynak: DHA
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Mehmet Arslan, Viranşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzaklaştırma kararının bittiği gün dini nikahla yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

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