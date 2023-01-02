Uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ve çocuklarını kilitleyip evi ateşe verdi - Son Dakika
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Uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ve çocuklarını kilitleyip evi ateşe verdi

02.01.2023 23:55

Kayseri'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşinin ve çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi. Güçlükle ikna edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Devirhan Çıkmazı'nda meydana gelen olayda; G.A. ile uzaklaştırması bulunan eşi M.A.'nın eve gelmesi sonucu aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. evin kapılarını kilitleyerek, evi ateşe verdi.

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.A.'yı kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu M.A. kapıyı açarken, itfaiye ekipleri de evde çıkan küçük çaplı yangını söndürdü.

GÖZALTINA ALINDI

M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, eşi G.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ve çocuklarını kilitleyip evi ateşe verdi - Son Dakika

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