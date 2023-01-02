M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, eşi G.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ve çocuklarını kilitleyip evi ateşe verdi - Son Dakika

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