Uzan ailesi Vertu’yu Vietnam’a açıyor
1 saat önce
Fransa'da yaşayan Uzan ailesinin satın aldığı pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefon üreten lüks marka Vertu, ilk mağazasını Vietnam'ın başkenti Ho Chi Minh City'de açıyor.
Fransa'da yaşayan Uzan ailesinin satın aldığı pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefon üreten lüks marka Vertu, ilk mağazasını Vietnam'ın başkenti Ho Chi Minh City'de açıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:30
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