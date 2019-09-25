Uzan ailesi Vertu’yu Vietnam’a açıyor

Fransa 'da yaşayan Uzan ailesinin satın aldığı pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefon üreten lüks marka Vertu, ilk mağazasını Vietnam 'ın başkenti Ho Chi Minh City'de açıyor.

Haber Yayın Tarihi:

Comolli'den Muriqi için transfer yanıtı: 20 milyon euroya sağ ayağını veririz

Bahçeli, BM Genel Kurulu konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda tebrik etti

Azledilmesi için harekete geçilen Trump'tan ilk açıklama: Ülkemiz için ne kötü