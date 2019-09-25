Son Dakika Haberleri: Uzan ailesi Vertu’yu Vietnam’a açıyor
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Uzan ailesi Vertu’yu Vietnam’a açıyor

1 saat önce

Fransa'da yaşayan Uzan ailesinin satın aldığı pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefon üreten lüks marka Vertu, ilk mağazasını Vietnam'ın başkenti Ho Chi Minh City'de açıyor.

Uzan ailesi Vertu’yu Vietnam’a açıyor, System.String[]

Fransa'da yaşayan Uzan ailesinin satın aldığı pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefon üreten lüks marka Vertu, ilk mağazasını Vietnam'ın başkenti Ho Chi Minh City'de açıyor.

Ho Chi Minh, Vietnam, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:30 
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