Son Dakika Haberleri: Uzatmaya Giden Maçta Gülen Taraf Kasımpaşa

Uzatmaya Giden Maçta Gülen Taraf Kasımpaşa

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Uzatmaya Giden Maçta Gülen Taraf Kasımpaşa, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Djalma'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 15. dakikada sağ taraftan Trezeguet'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ufuk'ta kaldı. 18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hajrandinovic'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Nsakala'nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanın geri döndü. 22. dakikada ceza sahası içinde Nsakala'nın hatasında topla Eduok buluştu. Eduok'pasında ceza sahası içi sağ tarafından Koita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Veigneau'nun ortasında kale önünde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 42. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Eduok'un içeri çevirdiği topa kale önünde Trezeguet'nin dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djalma'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Scuffet'te kaldı. 66. dakikada sağ taraftan Tarkan'ın pasında Trezeguet'nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 101. dakikada Fernandes'in pasında ceza yayı üzerinde Djalma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'te kaldı. 105+1. dakikada Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti. 113. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Popov'un içeriye çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Tarkan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

---KÜNYE---

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serdar Diyadin xx Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xxx, Ben Youssef xx, Josue Sa x, Veigneau xx, Pavelka xx (Veysel Sarı dk. 116 x), Sadiku xx, Eduok xx (Azad dk. 99 x), Trezeguet xx, Hajradinovic xx (Heintz dk. 46 x), Koita xx (Tarkan dk. 65 x) Yedekler: Eray, Ramazan, Çağatay Kurukalıp, Hasan Bilal, İlhan, Özgür Çek Teknik Direktör: Mustafa Denizli Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xx, Baiano xx, Caulker xx, Merih Demiral xx, Nsakala xx, Welinton xx (Cenk Ahmet dk. 113 x), Taha Yalçıner xx (Ceyhun dk. 79 x), Ozan Tufan xx (Fernandes dk. 67 x), Djalma Campos xx (Hasan Ayaroğlu dk. 120 ?), Efecan xx, Sural xx Yedekler: Haydar, Barış Başdaş Teknik Direktör: Sergen Yalçın Gol: Tarkan (dk. 113) (Kasımpaşa) Kırmızı kart: Josue Sa (dk. 59) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Nsakala, Caulker, Ceyhun, Baiano, Welinton(Aytemiz Alanyaspor) Tarkan, Heintz, Veigneau, Trezeguet (Kasımpaşa)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Tarkan, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor
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