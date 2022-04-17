Uzaya Gidecek Türk Astronot Nasıl Seçilecek? - Son Dakika
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Uzaya Gidecek Türk Astronot Nasıl Seçilecek?

17.04.2022 19:12
Uzaya Gidecek Türk Astronot Nasıl Seçilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk uzaya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk uzaya gidecek.

Türkiye'nin 2023 uzay hedefi, Dünya'nın uydusu Ay'a bir uzay cismini sert iniş yaptırmak.

Ardından Türkiye, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Türk astronot gönderecek.

Erdoğan'ın açıkladığı hedefler doğrultusunda işte bu kişinin kim olacağı merak ediliyordu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da uzaya gidecek olan ilk Türk astronotla ilgili "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" deyince meraklar arttı.

İyi de uzaya gidecek Türk nasıl seçilecek? Başvuru ilanı ne zaman yayınlanacak? Uzaya gitmek için şartlar neler. İşte merak edilenler…

TÜRK ASTRONOT BAŞVURUSU İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Astronot seçimi için ilan bu yıl içerisinde, yani 2022'de yayımlanacak. Başvurular Türkiye Uzay Ajansı'na yapılacak?

UZAYA GİDECEK TÜRK'TE ARANAN ÖZELLİKLER NELER?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım daha önce kriterleri şöyle açıklamıştı:

10 gün minimum bir yiyecekle mesela idare edecek, uyumayacak…

Tansiyon gibi sağlık problemlerinin olmayacak.

Alkol ve sigara kullanmayan biri olacak…

Kemik kırığı olmayacak.

Zor bir ortamda doğru karar verebilecek.

Hızlı hareket edebilmeli…

Psikolojisi zorluklardan etkilenmeli.

"AY'A SERT İNİŞ YERİNE TÜRKİYE, AY'IN KARANLIK YÜZÜ'NÜ GÖRÜNTÜLEMELİ"

OSMANLI DÖNEMİ KARANTİNA MERKEZİ: TAHAFFUZHANE

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Uzaya Gidecek Türk Astronot Nasıl Seçilecek? - Son Dakika


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