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Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı - Son Dakika

Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı

08.07.2021 23:48

Bursa'da cezaevinden yeni çıkan genç, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, genç adam amcasıyla aynı kaderi paylaştı.

Osmangazi'ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'nde sabah 11.00'de meydana gelen olayda; cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Uğur Can B. (26), "Yaşamak istemiyorum" diyerek, üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.

YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜLDÜ

Sokaktaki esnafın çığlıkları duyması üzerine alev topuna dönen genç yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ KURTARILAMADI

112 ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Uğur Can B'nin vücudunda 2. derece yanıklar olduğu tespit edildi. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur Can B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AMCASIYLA ANI YERDE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Hayatını kaybeden Uğur Can B, birkaç yıl önce aynı yerde kendini yakıp canına kıydığı öğrenilen amcasıyla aynı acı sonu paylaştı.

Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı
Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı
Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı

Uğur Can, Benzin, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Yahya Akpinar: Neden icerde onya sene ceza yatmadan intihar etmedi,neden Tam Cezasi bitince Hürriyete kavusmusken intihar etti,Yoksa isledigi suc karsisinda yedigi ceza vicdanen ona azmi geldi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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