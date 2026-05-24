"Ali Mahir Başarır, gazeteciye tokat attı" iddiası

Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Meclis’e yürüyüşü sırasında arbede yaşandı. Yürüyüş esnasında oluşan yoğun izdiham kameralara yansırken, Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır CNN Türk ekibine tepki gösterdi.
CNN Türk Muhabiri Murat Pekmezci, Başarır'ın kendisine tokat attığını iddia etti. O anlar kameraya yansıdı.
Özgür Özel ise, "Benim adımın altına ne yazıyorsun?" diye bağırdı. Mahkemeden mutlak kararı çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa dönünce, CNN Türk kj'de Özgür Özel için, "Manisa Milletvekili" ifadesini yazmıştı.
