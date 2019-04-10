Üzerine Salıncak Devrilen Küçük Kız Toprağa Verildi
16 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, Yalova'da toprağa verildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:06 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, Yalova
'da toprağa verildi. Alanya'da meydana gelen olayda, Merve Ela Yılmaz, babasına ait restoranın bahçesinde oyun oynarken üzerine salıncak düşmesi sonucu yaralandı. Minik Merve, ambulansla Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki minik kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Merve'nin na'şı babasının memleketi Yalova'ya getirildi. Merkez
Camii'nde kılınan cenaze namazında, Merve Ela Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz
taziyeleri kabul etti. Minik kız öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
(Ali Erdem
- Emre Kaya/İHA)
Sandıktan Nouma Çıktı! Verdiği Cevap Olay Oldu
Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında
Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber
Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı