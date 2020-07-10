Üzeyir usta sarkaçlı saatlere 51 yıldır ayar veriyor - Son Dakika

Üzeyir usta sarkaçlı saatlere 51 yıldır ayar veriyor

Konya'nın Sarayönü ilçesinde saat tamirciliği yapan 69 yaşındaki Üzeyir Kulcabay, zemberekle çalışan sarkaçlı saatlere 51 yıldır ayar veriyor.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde saat tamirciliği yapan 69 yaşındaki Üzeyir Kulcabay, zemberekle çalışan sarkaçlı saatlere 51 yıldır ayar veriyor.

Elektronik parçalardan oluşan ve pillerle çalışan modern saatlerden farklı mutlak uyum içinde çalışan son derece hassas mekanik parçaların birleştirildiği sarkaçlı saatler, modern saatler karşısında popülerliğini yitirmiş olsa da halen tutkunları tarafından dekoratif olarak kullanılmaya devam ediyor.

İlçede tek kalan Üzeyir ustanın mütevazi atölyesine tamir için gelen sarkaçlı saatlerden çıkan sesler, ziyaretçilerini adeta geçmiş zamana yolculuğa çıkarıyor.

Kulcabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri icra ettiği mesleğini ilk günkü aşka sürdürdüğünü belirterek, unutulmaya yüz tutan saat tamirciliğine devam ediyor.

51 yıldır bu işi yaptığını anlatan Kulcabay, 1967'de "Ali Efe" isimli ustasından mesleği öğrendiğini, 1969'da da kendi atölyesini açtığını söyledi.

"Amelenin yevmiyesini alamıyorum"

Eskiden bu mesleğin bir cazibesinin olduğunu ancak saat tamirciliğinin artık ev geçindirmeye yetmediğine değinen Kulcabay, "Saatçilikten üç çocuğumu üniversitede okuttum. Evimi yaptırdım. Dükkan aldım. Hiç unutmuyorum evimi yaptırdığım zamanlar iki ustanın, üç amelenin kazandığını, öğleye kadar kazanır, sonra onların başına giderdim. O kadar iyiydi işlerimiz. Şimdi bir ustanın yevmiyesini geçtim, amelenin yevmiyesini alamıyorum." diye konuştu.

Üzeyir usta, mesleğini öğretebileceği bir gönüllü bulamadığından dert yanarak, yurt dışından ithal edilen dijital saatlerin de mekanik saatlerin, sarkaçlı saatlerin yerini alamayacağını anlattı.

Zemberekle çalışan saatlerin artık üretilmediğini vurgulayan Kulcabay, şöyle devam etti:

"Bu saatler git gide kayboluyor. Tamamen ortadan kalktıktan sonra nereden bulacağız, nasıl olacak bilmiyorum. Bu saatler, kimisinin babasından, kimisinin akrabasından kalma saatler. Merakı olanlar buluyor. Mesela, gidiyor akrabasından istiyor, getirip burada yaptırıp evinde kullanıyor. Bu saatlerin 70-80 yıllık olanı da var. Yani antikaya doğru gidiyor. Bunlara talep son zamanlarda çok arttı. Çok soran var. 'Ne yapacaksınız?' diye soruyorum. Kimisi eski ve antika olduğu için 'Çalışmasa da evimde dursun.' diyor."

"Çarkları benzinle yıkayıp geri takıyorum"

Sarkaçlı saatlerin sağlamlığına karşın artık yedek parça bulunmadığına değinen Kulcabay, "Bu saatler kolay kolay arıza yapmıyor. Senede veya 3-5 senede bir bakımı yapılması lazım. Yoksa pek arıza vermezler. Mekanizmayı söküyorum. Benzine atıyorum. Parçaları, çarkları benzinle yıkayıp geri takıyorum. Komple dağıtmak yok. Parçaları kolay kolay kırılmaz. Kırılırsa eski parçalardan uyduruyoruz. Hurdaya ayırdıklarım var. Parça ihtiyacı olduğunda hurdalardan temin ediyoruz. Parça lazım olduğunda ancak bu şekilde bulabiliyoruz." diye konuştu.

Meslek hayatında prensiplerinden ödün vermeden çalıştığını anlatan Kulcabay, bu zamana kadar işini "en iyi şekilde" yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Sarayönü, Ali Efe, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üzeyir usta sarkaçlı saatlere 51 yıldır ayar veriyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:04:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzeyir usta sarkaçlı saatlere 51 yıldır ayar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]