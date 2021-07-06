Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika

Malatya'da görevli Çorumlu Uzman Çavuş Ayhan Şahin(27), Mecitözü- Amasya karayolunda 4 ACD 695 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, hızın da etkisiyle taklalar atarak yol kenarına savruldu.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Uzman Çavuş Şahin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ, 8 AYLIK HAMİLEYDİ

Öte yandan, talihsiz kazada hayatını kaybeden Mecitözü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ayhan Şahin'in eşinin hamile olduğu ve 1 ay sonra doğum yapacağı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.