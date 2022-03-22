Uzman çavuşu alkışlı protestoya katıldığı belirlenen 25 kişi ifade verecek (2) - Son Dakika
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Uzman çavuşu alkışlı protestoya katıldığı belirlenen 25 kişi ifade verecek (2)

22.03.2022 20:33
Uzman çavuşu alkışlı protestoya katıldığı belirlenen 25 kişi ifade verecek (2)

UZMAN ÇAVUŞUN ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, güvenlik kamerası görüntülerinden, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darbetmediği belirlenen Uzman Çavuş Ali Aladağlı (32) hakkındaki adli kontrol şartı, avukatlarının itirazı...

UZMAN ÇAVUŞUN ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, güvenlik kamerası görüntülerinden, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darbetmediği belirlenen Uzman Çavuş Ali Aladağlı (32) hakkındaki adli kontrol şartı, avukatlarının itirazı üzerine kaldırıldı. Muğla 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararının ölçülülük ilkesine aykırı olacağı kanaatiyle Aladağlı'nın görev yeri ve ikametinin sabit olması, delillerin toplanması, kamera kayıtlarının ayrıntılı çözümlenmesi üzerine hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzman çavuşu alkışlı protestoya katıldığı belirlenen 25 kişi ifade verecek (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzman çavuşu alkışlı protestoya katıldığı belirlenen 25 kişi ifade verecek (2) - Son Dakika
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