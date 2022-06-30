Uzman Çavuşun yaraladığı bekçi hastanelik oldu - Son Dakika
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Uzman Çavuşun yaraladığı bekçi hastanelik oldu

30.06.2022 03:17

Uzman Çavuşun yaraladığı bekçi hastanelik oldu Malatya'da tartıştığı uzman çavuş tarafından silah kabzasıya başından darp edilen bekçi yaralandı.

Uzman Çavuşun yaraladığı bekçi hastanelik oldu

MALATYA - Malatya'da tartıştığı uzman çavuş tarafından silah kabzasıya başından darp edilen bekçi yaralandı.

Olay, 01.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasanbey Caddesi üzerinde devriye atan mahalle bekçileri ile alkol alarak çevreye rahatsızlık verdikleri ileri sürülen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada uzman çavuş olduğu ileri sürülen askeri personelin silahın kabzası ile başından darp ettiği bekçi yaralandı. Olayın şüphelileri bölgeden araçla kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede inceleme yapan polis ekipleri içerisinde alkol olduğu belirlenen bir meşrubat ile biri maket olmak üzere 2 adet bıçak buldu.

Olaya karıştıkları belirlenen biri uzman çavuş 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzman Çavuşun yaraladığı bekçi hastanelik oldu - Son Dakika

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