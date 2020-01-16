Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika

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Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ailesine verildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ailesine verildi.
Şehidin ilçe kırsalındaki Salmanlar Mahallesi'ndeki babaevine giden Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ve askeri yetkililer, haberi baba Ali ile anne Aysel Alpaklı'ya verdi.
Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi alan şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin 1 ay önce evlendiği öğrenildi.
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