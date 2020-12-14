Uzmanından uyarı: Kış aylarında kalbinizi sıcak tutun - Son Dakika

Kış aylarında kalbi soğuktan korumanın yollarını anlatarak kalp için beslenme önerileri veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, "Kış aylarında kalbimizi soğuktan korumak için kalın kıyafetler giymek yerine ince ve kat kat kıyafetler tercih etmeliyiz" dedi.

Kış aylarında kalp hastalıklarının arttığını belirten VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, "Kış aylarında kalp krizi riskinin artmasının en büyük sebebi, soğuk havalarda oluşan çevresel atardamarlardaki geçici büzüşme halidir. Bu büzüşme hali kalbin iş yükünün artmasına sebebiyet verir. Kalbin iş yükü artınca da kalp zorlanır. Zorlandıkça daha çok çalışmaya başlar. Bir de altta koroner bir darlık varsa göğüs ağrısı gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

"İNCE VE KAT KAT KIYAFETLER GİYMELİYİZ"

Kış aylarında kanda pıhtılaşma faktörlerinin de arttığını ve kapalı ortamlarda vakit geçirildiğinden solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, "Kanda oluşan pıhtılaşma kalp krizi ve felç gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Kışın dışarıda yürürken çok fazla efor sarf ediyoruz. Bu ağır efora hazırlıklı olmayan vücut, kalbi sıkıntıya sokabilir. Bu nedenle kış aylarında sağlığımız için soğuktan korunmak büyük önem arz ediyor. Soğuktan korunurken de yapılması gerekenler var. Soğuktan korunmak için kalın kıyafetler giymektense ince ve kat kat kıyafetler giymeliyiz. Bu şekilde giyinmenin amacı, kat kat kıyafetler arasında kalan havanın bir nevi yalıtım etkisi yaratarak vücut sıcaklığımızın düşmesini engellemesidir" ifadelerini kullandı.

"ŞUURDA BULANMA, HAREKETLERDE YAVAŞLAMA VE DENGE KAYBI YAŞANABİLİR"

Doç. Dr. Gündüz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu süreçte vücut sıcaklığının düşmesi önemli bir konu. Vücut sıcaklığının 35 derecenin altına inmesi Hipotermi olarak adlandırılır ve ölüme kadar gidebilen sıkıntıların yaşanabileceğini gösterir. Vücut sıcaklığının düşmesi en çok sinir sistemini etkiler. Şuurda bulanma, hareketlerde yavaşlama, denge kaybı gibi birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar kendilerini iyi ifade edemediği için vücut sıcaklığındaki düşüşü hissetmeyebilir. Bu sebepten dolayı çevremizdeki insanları soğuktan korumak için ince ve kat kat kıyafetler giymelerini önermeliyiz."

"EV YAPIMI SICAK ÇORBA VE BİTKİ ÇAYI TÜKETMELİYİZ"

Kış aylarında evde öğün atlamadan beslenmenin önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gündüz, "Kış aylarında bulunduğumuz ortamı 18 derecenin altında olmayacak şekilde tutmaya çalışmalıyız. Bulunduğumuz ortamın ısınma problemi varsa battaniye gibi sıcak tutacak önlemler almalıyız. Gün içerisinde dışarı çıkacaksak çok hızlı ve ani hareket etmekten kaçınmalıyız. Eğer gün içerisinde yürüyüş yapmak istiyorsak mümkün olduğunu kadar güneşli saatleri tercih etmeliyiz. Kış aylarında evde vücudumuzun sıcaklığını koruyacak beslenme şekillerine de önem vermeliyiz öğün atlamamalı ve yeterli ve dengeli kalori alımını korumalıyız. Sıvı gıda tüketmeye de çok dikkat etmeliyiz. Mesela ev yapımı sıcak çorba ve bitki çayları tüketmeliyiz" dedi.