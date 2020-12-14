Uzmanından uyarı: Kış aylarında kalbinizi sıcak tutun - Son Dakika

Uzmanından uyarı: Kış aylarında kalbinizi sıcak tutun

14.12.2020 09:53
Uzmanından uyarı: Kış aylarında kalbinizi sıcak tutun, System.String[]

Kış aylarında kalbi soğuktan korumanın yollarını anlatarak kalp için beslenme önerileri veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, "Kış aylarında kalbimizi soğuktan korumak için kalın kıyafetler giymek yerine ince ve kat kat kıyafetler tercih etmeliyiz" dedi.

Kış aylarında kalbi soğuktan korumanın yollarını anlatarak kalp için beslenme önerileri veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, "Kış aylarında kalbimizi soğuktan korumak için kalın kıyafetler giymek yerine ince ve kat kat kıyafetler tercih etmeliyiz" dedi.

Kış aylarında kalp hastalıklarının arttığını belirten VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, "Kış aylarında kalp krizi riskinin artmasının en büyük sebebi, soğuk havalarda oluşan çevresel atardamarlardaki geçici büzüşme halidir. Bu büzüşme hali kalbin iş yükünün artmasına sebebiyet verir. Kalbin iş yükü artınca da kalp zorlanır. Zorlandıkça daha çok çalışmaya başlar. Bir de altta koroner bir darlık varsa göğüs ağrısı gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

"İNCE VE KAT KAT KIYAFETLER GİYMELİYİZ"

Kış aylarında kanda pıhtılaşma faktörlerinin de arttığını ve kapalı ortamlarda vakit geçirildiğinden solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, "Kanda oluşan pıhtılaşma kalp krizi ve felç gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Kışın dışarıda yürürken çok fazla efor sarf ediyoruz. Bu ağır efora hazırlıklı olmayan vücut, kalbi sıkıntıya sokabilir. Bu nedenle kış aylarında sağlığımız için soğuktan korunmak büyük önem arz ediyor. Soğuktan korunurken de yapılması gerekenler var. Soğuktan korunmak için kalın kıyafetler giymektense ince ve kat kat kıyafetler giymeliyiz. Bu şekilde giyinmenin amacı, kat kat kıyafetler arasında kalan havanın bir nevi yalıtım etkisi yaratarak vücut sıcaklığımızın düşmesini engellemesidir" ifadelerini kullandı.

"ŞUURDA BULANMA, HAREKETLERDE YAVAŞLAMA VE DENGE KAYBI YAŞANABİLİR"

Doç. Dr. Gündüz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu süreçte vücut sıcaklığının düşmesi önemli bir konu. Vücut sıcaklığının 35 derecenin altına inmesi Hipotermi olarak adlandırılır ve ölüme kadar gidebilen sıkıntıların yaşanabileceğini gösterir. Vücut sıcaklığının düşmesi en çok sinir sistemini etkiler. Şuurda bulanma, hareketlerde yavaşlama, denge kaybı gibi birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar kendilerini iyi ifade edemediği için vücut sıcaklığındaki düşüşü hissetmeyebilir. Bu sebepten dolayı çevremizdeki insanları soğuktan korumak için ince ve kat kat kıyafetler giymelerini önermeliyiz."

"EV YAPIMI SICAK ÇORBA VE BİTKİ ÇAYI TÜKETMELİYİZ"

Kış aylarında evde öğün atlamadan beslenmenin önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gündüz, "Kış aylarında bulunduğumuz ortamı 18 derecenin altında olmayacak şekilde tutmaya çalışmalıyız. Bulunduğumuz ortamın ısınma problemi varsa battaniye gibi sıcak tutacak önlemler almalıyız. Gün içerisinde dışarı çıkacaksak çok hızlı ve ani hareket etmekten kaçınmalıyız. Eğer gün içerisinde yürüyüş yapmak istiyorsak mümkün olduğunu kadar güneşli saatleri tercih etmeliyiz. Kış aylarında evde vücudumuzun sıcaklığını koruyacak beslenme şekillerine de önem vermeliyiz öğün atlamamalı ve yeterli ve dengeli kalori alımını korumalıyız. Sıvı gıda tüketmeye de çok dikkat etmeliyiz. Mesela ev yapımı sıcak çorba ve bitki çayları tüketmeliyiz" dedi.


Uzmanından uyarı: Kış aylarında kalbinizi sıcak tutun

Kardiyoloji bölümü, Kalp Krizi, Pendik, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından uyarı: Kış aylarında kalbinizi sıcak tutun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin kendisine aldığı hediyeleri geri gönderdi Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Son Dakika! 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti
Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi         
09:43
Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü         
09:27
Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var         
09:20
Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok         
09:08
Dereye düşen telefonunu almak isteyen vatandaş ayağını kırdı Dereye düşen telefonunu almak isteyen vatandaş ayağını kırdı         
09:03
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Manisalı üreticilerin kuru üzüm ihracatı salgına rağmen 500 milyon doları aştı Manisalı üreticilerin kuru üzüm ihracatı salgına rağmen 500 milyon doları aştı         
08:22
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti         
20:03
FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 09:58:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanından uyarı: Kış aylarında kalbinizi sıcak tutun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei