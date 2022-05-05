Uzmanlar: Şili'nin Kuzeyindeki Depremler "Olağandışı" Faaliyet Belirtisi - Son Dakika
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Uzmanlar: Şili'nin Kuzeyindeki Depremler "Olağandışı" Faaliyet Belirtisi

05.05.2022 12:44
Uzmanlar: Şili'nin Kuzeyindeki Depremler "Olağandışı" Faaliyet Belirtisi

SANTİAGO, 5 Mayıs (Xinhua) -- Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi Müdür Yardımcısı Mario Pardo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, önceki gün Şili'nin kuzey-orta kesiminde meydana gelen 40'tan fazla deprem serisinin "olağandışı" faaliyetlere işaret ettiği ifade edildi.

SANTİAGO, 5 Mayıs (Xinhua) -- Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi Müdür Yardımcısı Mario Pardo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, önceki gün Şili'nin kuzey-orta kesiminde meydana gelen 40'tan fazla deprem serisinin "olağandışı" faaliyetlere işaret ettiği ifade edildi. Yerel basına konuşan Pardo, ülkenin geri kalanına göre daha yüksek depremselliği olan Los Vilos ve La Ligua kasabaları arasındaki bir bölgede son 24 saatte Richter ölçeğine göre 5'ten daha büyük dört deprem meydana geldi Pardo, "Burası normalde bu büyüklükte depremlerin olduğu ve geçmişte zaman zaman yaşadığımız gibi büyük depremlerin meydana geldiği bir alan. Fakat olağandışı olan bu depremlerin peş peşe ve aynı noktada meydana gelmesi" dedi.

Pardo, uzmanların hala büyük veya küçük bir depremin ne zaman olacağını tahmin edemediğini söyledi. Bölgedeki en son 5 büyüklüğündeki deprem Çarşamba günü başkent Santiago'nun yaklaşık 200 km kuzeyinde, Los Vilos'un 52 km güneybatısında meydana geldi. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan bölgede yer alan Şili, dünyanın en sismik ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Santiago, Mayıs, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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