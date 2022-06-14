Üzüm Bağlarını Dolu Vuran Manisalı Üretici: 12 Bin Metrekare Bağa 13 Bin 600 Liraya Sigorta Yaptık. Ben Diğer Bağlarımın Hepsini Nasıl Yaptıracağım

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağları dolu nedeniyle zarar gördü. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in zarar gören bir bağda ziyaret ettiği bir üretici, "12 bin metrekare bağa 13 bin 600 liraya dolu ve don sigortası yaptık. Ben, diğer bağlarımın hepsini nasıl yaptıracağım? Sigortacı geliyor, 'Tane yere düşmemiş' diyor. Taneyi ona göre sayıyor, ona göre oran veriyor" dedi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise 15 bin üzüm bağının zarar gördüğünü belirterek, "BAĞ-KUR'lu bir çiftçimiz, bir aylık maaşıyla iki depo mazot alamıyor" diye konuştu.

Bekir Başevirgen, Sarıgöl'de dolu nedeniyle zarar gören bir bağda üreticilerin sorunlarını dinledi. Bir üretici, yaşadıkları sorunları Başevirgen'e şöyle anlattı:

"Üç yıldır bu çiftçi, don, dolu bu zararların hepsini görüyor. 'Bağcılığı bu sene yapmayalım' deme şansın yok. Bağ direği geçen yıl 16 liraydı, bu sene 70 lira. 'Bağcılığı bırakalım, önümüzdeki sene çilek, domates yetiştirelim' gibi bir şansımız yok.

12 bin metrekare bağa 13 bin 600 liraya dolu ve don sigortası yaptık. Ben, diğer bağlarımın hepsini nasıl yaptıracağım? Sigortacı geliyor, 'Tane yere düşmemiş' diyor. Taneyi ona göre sayıyor, ona göre oran veriyor. Dolu ve don yaptırdığım yerde zarar yok, yaptırmadığım yerde zarar var. Bu üzüm, geçen yılın parasıyla 1,5-2 lira. Meyve suyu, şaraba gidecek.

Sadece mazotum bin lira. Geçen yıl artezyen sulamada 15 enerji tüketen bir kuyu, şu an saatte 40 lira. Devlet bile barajdan akan suya saatte 60 lira veriyor."

"BU OVANIN YÜZDE 95 BORÇLU"

TARSİM'in zararlarını karşılaması konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen başka bir üretici de " Ziraat Bankası'na, bu ovada yüzde 95 borçlu. Biri de benim" dedi.

Bir başka üzüm üreticisi, "Sadece ben değil, bütün bağcıların yüzde 60-70 oranında hasarı var. 50 kiloluk şeker gübresi 850 milyon (bin), bir potasyum gübresi bin lira. Mazot alayım desem bin 200 lira para ediyor" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ BİR AYLIK MAAŞIYLA İKİ DEPO MAZOT ALAMIYOR"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise Sarıgöl'de 120 bin dönüm üzüm bağı olduğunu, bunun 15 bininin hasar gördüğünü belirterek, "BAĞ-KUR'lu bir çiftçimiz, bir aylık maaşıyla iki depo mazot alamıyor" dedi. Üzüm bağlarında jeotermal elektrik santrali yapılacağını belirten ve "Tarım Bakanlığı'na kaçıncı defa dava açtık. Durdurun. Bu bağın içerisinde sıcak su olur mu" diyen Ülgen, şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANI 'FAİZE KARŞIYIM' DİYOR AMA SÜREKLİ FAİZ İŞLETİLİYOR"

"17 bin çiftçinin başkanıyım. Cumhurbaşkanı, 'Faize karşıyım' diyor ama sürekli faiz işletiliyor. Devletten borçlarımızı faizsiz erteleyin. Zarar gören çiftçilere dönümüne bin 500 lira hibe versin. Devlet, tarımla uğraşandan parayı kıskanmasın. Devleti yanımızda görmek istiyoruz."