Üzüm taşıyan kamyonet takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

HATAY'ın Hassa ilçesinde lastiği patlayan üzüm yüklü kamyonet, takla attı. Kamyonet sürücüsünün hafif yaralandığı kazada, 2 ton üzüm yola ve şarampole döküldü.

?Kaza, Hassa- Kırıkhan karayolunun Yuvalı Mahallesi su çıkağı mevkiinde meydana geldi. Süleyman Doğru yönetimindeki 31 ACB 116 plakalı üzüm yüklü kamyonetin sağ arka lastiği, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda patladı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, takla atarak ters döndü. Kazada, kamyonette yüklü 2 ton üzüm yola ve şarampole döküldü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Süleyman Doğru'yu ayakta müdahale edildi.Bir süre trafiğe kapanan yol, devrilen kamyonetin kaldırılması ve yola dökülen üzümlerin temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.