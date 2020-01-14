Üzüm üreticisi "gezen tavuk" hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi

Üzüm üreticisi "gezen tavuk" hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor

19 dakika önce

Manisa'da, vatandaşların doğal olması nedeniyle tercih ettiği "gezen tavuk" taleplerini karşılamak için çiftlik kuran Ahmet Tosun isimli çiftçi, tavuklara ve yumurtalarına taleplerin çok olduğunu belirterek, "Günlük yumurta siparişlerini yetiştiremiyorum" dedi

Üzüm üreticisi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi bir çiftçi, vatandaşların doğal olması nedeniyle "gezen tavuk" taleplerini karşılamak amacıyla çiftlik kurdu. Bağ arasında doğal beslenen tavuklara ve yumurtalarına taleplerin çok olduğunu belirten çiftçi Ahmet Tosun, taleplere yetişmek için güçlük çekiyor.

GÜNDE ORTALAMA 350-370 ADET YUMURTA ALIYOR

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticiliği yapan çiftçi Ahmet Tosun, vatandaşlar tarafından oldukça talep gören doğal tavuk yumurtası için girişimde bulundu.

Kendi bağında "gezen tavuk" çiftliği kuran Tosun, şimdi ise gelen taleplere yetişemiyor. 125 metrekarelik alanda kapalı tavuk kümesi yaptıran Tosun, 250 adet Fintule, 200 adet Lokmair türü tavuklardan çiftlik kurdu.

Tavukları nöbetleşe olarak bağ arasına bırakan Tosun, bu sayede tavukların doğal beslenmesine de imkan sağlıyor. Günde ortalama 350-370 adet yumurta aldığını ifade eden Tosun, siparişlere yetişmekten güçlük çektiğini belirtti.

YUMURTA SİPARİŞLERİNE YETİŞEMİYOR

Tosun, "Günlük yumurta siparişlerini yetiştiremiyorum. Yumurtalar doğal olarak üretmekteyiz. Öğrenenler almak için geliyorlar. Ayrıca tavuklar bağın içerisinde gezdikleri için dışkıları da üzüm bağına gübre olarak değerlendirmekteyim" dedi.

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:53 Kaynak: İHA
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