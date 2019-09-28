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Üzümüyle meşhur ilçede bağ bozumu yapıldı

1 saat önce

Üzümüyle meşhur ilçede bağ bozumu yapıldıERZİNCAN - Erzincan'da siyah üzümüyle meşhur Üzümlü ilçesinde "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" sosyal etkinlikleri kapsamında akademisyenlerin katılımıyla bağ bozumu düzenlendi.

Üzümüyle meşhur ilçede bağ bozumu yapıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da siyah üzümüyle meşhur Üzümlü ilçesinde "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" sosyal etkinlikleri kapsamında akademisyenlerin katılımıyla bağ bozumu düzenlendi.

Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" kapsamında 12 farklı ülkeden, 60 farklı üniversiteden 250 akademisyen Üzümlü ilçesinde gerçekleşen bağ bozumu etkinliğine katıldı.

Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen siyah üzümü dalında tadan akademisyenler, daha sonra bolca üzüm hasadı yapmanın keyfini yaşadılar.

Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'da bağ bozumu etkinliğinde akademisyenlere eşlik ederek siyah üzüm hakkında bilgilendirme sunumu yaptılar.

Sempozyum düzenleme kurulu adına konuşan Prof. Dr. Abdulkadir Gül, "Erzincan'ın yerüstü ve yeraltı tarihini ortaya çıkarmak adına böyle bir sempozyum düzenledik. Bugün de sempozyumun sosyal etkinlik ayağında bağ bozumunu yapıyoruz" dedi.

Üzümüyle meşhur ilçede bağ bozumu yapıldı

Erzincan, Üzümlü, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
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