Erzurum'da faaliyetlerine yeniden başlayan iş yerleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Erzurum'da normalleşme süreciyle yeniden faaliyete başlayan restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane ve kıraathaneler Yakutiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, normalleşme süreciyle faaliyetlerine yeniden başlayan iş yerlerinde dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı bildirdi.

Açıklamada, yaklaşık bir yıldan bu yana devam eden salgın nedeniyle rutin olarak sürdürülen dezenfeksiyon çalışmalarının, kapılarını yeniden ticarete açan iş yerleri için de devam ettiği aktarıldı.

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane ve kıraathanelerin dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, tedbir uyarısı yapıldı.