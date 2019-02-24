"Uzun vade, iç turizmi hareketlendirecek"
1 saat önce
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, BDDK'nın taksit kararı için "Maliyeti düşük uzun vade, iç turizmi ciddi anlamda hareketlendirecektir.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
, BDDK'nın taksit kararı için "Maliyeti düşük uzun vade, iç turizmi ciddi anlamda hareketlendirecektir. İç turizmde daha çok insanın daha fazla tatil yapma imkanı olacak" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:10
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