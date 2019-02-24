Son Dakika Haberleri: "Uzun vade, iç turizmi hareketlendirecek"

"Uzun vade, iç turizmi hareketlendirecek"

1 saat önce

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, BDDK'nın taksit kararı için "Maliyeti düşük uzun vade, iç turizmi ciddi anlamda hareketlendirecektir.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, BDDK'nın taksit kararı için "Maliyeti düşük uzun vade, iç turizmi ciddi anlamda hareketlendirecektir. İç turizmde daha çok insanın daha fazla tatil yapma imkanı olacak" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:10 

Bağlıkaya, Ekonomi
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