Uzungöl\'de Buzlu Dere Macerası

TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü besleyen Haldizen Deresi'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Bölgede gezintiye çıkan 4 arkadaş, dere üzerinde zıplayarak video çekmek isterken buzun kırılması sonucu suya düştü. O anlara ait görüntüler sanal medyada ilgi odağı olurken, grup yaşadıkları tehlikeli anları gülerek anlattı.

Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e giden Tarık Buğra Kaycı (25), Berat Küskün (25) ve Miraç Yazıcı (25) soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Haldizen Deresi üzerinde zıplayarak video çekmek istedi. Zıplayan gruba kısa süre sonra bir arkadaşları da dahil oldu. Ancak bu sırada buz kütlesi kırıldı, 4 kişi bir anda suya düştü. Arkadaş grubu kendi imkanlarıyla sudan çıktı. O anlar, kıyıda bulunan arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, paylaşıldığı sanal medyada izleyenleri gülümsetti.

'BUZUN ALTININ DERİN OLACAĞINI TAHMİN ETMEDİK'

Yaşadıkları olayı anlatan gruptan Avukat Tarık Buğra Kaycı, "O gün arkadaşlarımızla Uzungöl'e gezi amacıyla gittik. Çok güzel bir kar yağışı bizi karşıladı. Hep birlikte olunca, erkeklerin bir araya geldiği zaman yaptığı çılgınlıklardan birini yapalım diye düşündük. Göl tamamen buzla kaplanmıştı. Az çok buzun kırılacağını da tahmin ettik. Kıyıdan uzakta değiliz diye tahmin ettik. Buz kütlesinin altının o kadar derin olacağını da tahmin etmedik. 'Buz kırılır en fazla biraz suyun içine girmiş oluruz' dedik. Arkadaşımız da bize video çekiyordu. Buz kırıldı, boylu boyunca suya batmış olduk. Paylaştığımız videonun bu kadar teveccüh göreceğini de tahmin etmemiştik. Güzel bir anı oldu, insanlar da güldü. Hemen arabaya gidip kurulandık ve eve döndük. Kimseye bir şey olmadı" dedi.

'KIYIDAKİ BUZ ÜZERİNDE ZIPLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK'

İnşaat Mühendisi Berat Küskün ise kıyıdan uzaklaştıklarını fark etmediklerini belirterek, "Gölün buz kaplı olduğunu görünce fotoğraf çekilme amaçlı gittik. Ayağımdaki çizmelere güvenerek, arkadaşıma bize video çekmesini söyledim. Tarık'ın koluna girdim ve kıyıda olduğumuzu düşündüğümüzden buz üzerinde atladık. Diğer arkadaşlarımızda eklenince ağırlığımız fazla oldu. Kıyıdan uzaklaştığımızın zaten farkında değildik. Kırılınca da güzel görüntüler ortaya çıktı. İzleyenleri güldürebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

'İKİNCİ ZIPLAMAYA KALMADAN SUYUN DİBİNİ BOYLADIK'

Kafe çalışanı Miraç Yazıcı ise Uzungöl gezisinde aksiyon ve eğlenceli anların ortaya çıktığını aktararak, "Liseden beri arkadaşız. Böyle eğlenceli şeyler yapmayı seviyoruz. Uzungöle' kar görmeye gittik. Yürümek, kaymak ve fotoğraf çekilmek istedik. Arkadaşım buz kütlesinin üzerinde zıplamaya başlayınca başımıza bu tarz bir olay geleceğini anladım. Bir araya gelince güvenli alanımızdan çıkıp tehlikeli şeyler yaşayan bir arkadaş grubuna dönüşüyoruz. Arkadaşlarımı video öncesinde defalarca uyardım. Buz kütlesinin sallandığını söyledim, onlarda bir şey olmayacağını söyleyip ısrar ettiler. İkinci zıplamaya kalmadan suyun dibini boyladık. Şok etkisiyle üşüdüğümüz söylenemez ama o aksiyon etkileyiciydi. Derinliği tahmin etmedik. Buz kütlesi kırıldığında biraz daha derin olsa acaba ne olurdu diye de düşündük. Yaptığımız iş tehlikeliydi ama keyif aldık. Arkadaşlarımı sudan çıkarırken daha da çok ıslandım. Sanırım yaşımızdan dolayı bu aktivitelerden keyif alıyoruz" diye konuştu.